"الأموال العامة" تضبط مزور المحررات الرسمية في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتهمة ممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدروها للجهات الحكومية، وترويجها بنطاق المحافظة لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية مختلفة.

كان جهود إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت قيام "محمد أ. أ"- مواليد 1985، ومقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، بإنشاء مكتب لتصوير المستندات – بدون ترخيص – بمنطقة السيدة زينب، واتخذه وكراً لممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، وتقليد الأختام المعتمدة لها و بيعها لراغبي الحصول عليها، ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية مختلفة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبتفتيش المكتب المشار إليه عُثر بداخله على مايلي: 55 تقرير طبي – خالي البيانات – منسوب صدوره لعدد من المستشفيات ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة، و 10 تقرير طبي بالخدمات الاجتماعية الطبية – خالي البيانات - منسوب صدوره لعديد من المستشفيات "معد للتزوير"، و(37) إخطار إجازة مرضية "نموذج 106 "– خالي البيانات – منسوب صدوره لإحدى الهيئات – فرع القاهرة" يفيد توقيع الكشف الطبي على " طلبة – موظفين " لمنحهم إجازة مرضية ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد. و(52) خطاب – خالي البيانات وبعضها ممتلئ ببيانات أشخاص مختلفة - منسوب صدوره لعديد من الجهات يُفيد موافقة إحدى الوزارات لصرف معاشات " الكرامة " للأسر المحتاجة وذوى الاحتياجات الخاصة من حساب الوزارة بمبلغ (350) جنيه مصرياً ممهورين ببصمات أختام مقلدة وتوقيعات.

كما تم ضبط ( 48 ) شهادة فحص طبى لراغبي الزواج – خالية البيانات – تفيد إجراء الفحص الطبي على راغبي الزواج لتوثيق عقود الزواج "مزورة بالكامل"، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته و هاتف محمول بفحصهما فنياً بمعرفه قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما يحتويان ("المستندات المضبوطة سالفة الذكر- بصمة خاتم تصديق منسوب صدوره لإحدى الوزارات - شهادات قيد منسوب صدورها لإدارة شئون التعليم والطلاب بإحدى الكليات" خالية البيانات مزيلة بعدة توقيعات وممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد "معدة للتزوير").

بمواجهه المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.