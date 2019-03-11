بعد ارتكاب 8 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث قسم أول أسيوط، اليوم الاثنين، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط التشكيلات العصابية.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط قيام كلٍ من: "محمد.م.س"- 25 سنة - عاطل، ومقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه في (8) قضايا (سرقة – مخدرات - سلاح - تبديد - ضرب)، و "أيمن.ج.م"- 28 سنة - عاطل ، سبق اتهامه في (9) قضايا (سرقة - سلاح أبيض)، و "محمد.أ.م"- 28 سنة- عاطل- سبق اتهامه في (4) قضايا (مخدرات – سلاح)، مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة بطاريات السيارات ، والتصرف فيها بالبيع "حسن.إ.ش" 33 سنة - عاطل ، ومقيم بدائرة القسم أسيوط- سبق اتهامه في قضيتين (ضرب - إخفاء مسروقات) "سيئ النية".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين عدا الثالث، وبحوزتهم (9 بطاريات - تروسيكل بدون لوحات معدنية)، وبمواجهة الأول والثاني، أقرا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات بطاريات السيارات بالاشتراك مع المتهم الثالث، وقيامهم بالتصرف فيها بالبيع للمتهم الأخير.

وبتطوير مناقشتهم أقرا بارتكابهم (8) وقائع سرقة بطاريات سيارات، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.