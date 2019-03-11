ضبط عاطل يتاجر في النقد الأجنبي في الشرقية بقيمة 42 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الاثنين، من ضبط عاطل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بقيمة 42 مليون جنيه في الشرقية.

ووردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، تفيد قيام "عبد العال.أ.س"، حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بدائرة مركز فاقوس والمراكز المجاورة - بمحافظة الشرقية، واستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقًا للفحص المستندي ما يعادل (42.000.000) اثنين وأربعين مليون جنيه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.