24 مارس.. اشكال "التضامن" لوقف حكم إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 24 مارس الجاري، لنظر الإشكال الذي أقامته وزيرة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات "صرف العلاوات الخمس الأخيرة".
واختصم الاشكال كلا من البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ورئيس مجلس الوزراء.
وطالب الاشكال، بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعون ارقام 57345، 59539، 64384، لسنة 64 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات".
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