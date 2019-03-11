أخبار مصر | وزيرة التضامن ترأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن ترأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر المصري اجتماعا برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري، وبحضور الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للجمعية وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض الاجتماع تقريرا مفصلا عن الجهود التي قدمها الهلال الأحمر المصري عن عامي 2017 - 2018 بمحافظة شمال سيناء على مستوى عدة محاور من تقديم المساعدات العينية المتنوعة وخدمات الدعم النفسي وجهود تحسين الظروف الحياتية لأهالي شمال سيناء وبحث خطط تطوير عمل فرعي الجمعية بمحافظات شمال سيناء ومطروح، من خلال تدريب العاملين وندب قيادات إدارية.

وفي إطار تناول ما تم إنجازه في مجال بنوك الدم بالهلال الأحمر المصري والتوسعات الخاصة بها، أستعرض الاجتماع مشروع إنشاء بنك دم الهلال الاحمر المصري بسوهاج تنفيذا لاستراتيجية عمل جمعية الهلال الأحمر و يستهدف بنك دم الهلال الأحمر المصري بسوهاج تجميع 20 الف قربة دم سنويا لزيادة نسبة مساهمة الهلال في سد فجوة الاحتياج الفعلي للدم بالمحافظة.

وناقش المجلس عدة موضوعات تضمنت الموافقة على انشاء غرفة مركزية للازمات والكوارث تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في كل انحاء الجمهورية وتهدف الى انشاء نظام مميكن وحديث للاستجابة للكوارث فى الهلال وبناء قدرات فريق الاستجابة للكوارث والطوارىء بالاضافة الى تطوير الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة ونظام الادارة اللوجستية .