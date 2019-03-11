أخبار مصر | مركز "وعي" يشارك في ورشة عمل حول التثقيف الصحي بالوطن العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز "وعي" يشارك في ورشة عمل حول التثقيف الصحي بالوطن العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز العربي للتوعية الصحية "وعي" التابع لاتحاد الأطباء العرب، ورشة عمل حول أساسيات التثقيف الصحي وتعزيزها في العالم العربي، وذلك خلال الفترة من 18-21 مارس الجاري.

وتهدف ورشة العمل الى اعداد مدربين ومتخصصين في التثقيف الصحي وإكساب الأطباء والعاملين في الحقل الصحي مهارات التواصل مع المرضى وتوصيل المعلومات الصحية بشكل سليم ومهارات عمل خطة لبرنامج علاجي متكامل، بالإضافة إلى فهم أساليب التعامل مع الإعلام.

من الجدير بالذكر أن ورشة العمل اعتمدت من الهيئة العربية لاعتماد البرامج المهنية بعدد ساعات 12 ساعة علمية وكذلك الشهادة معتمدة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية واتحاد الأطباء العرب.

وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بالتثقيف الصحي ونشر الوعي الصحي من أهم الأنشطة التي يدعمها الاتحاد مما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية بالوطن العربى، كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعه لجامعة الدول العربية في هذا الشأن.