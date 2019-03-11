أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد مسح فيروس سي بمستشفى القاهرة الفاطمية ووحدة صفط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد مسح فيروس سي بمستشفى القاهرة الفاطمية ووحدة صفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، سير عمل مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "١٠٠ مليون صحة"، وذلك بنقاط المسح الموجودة بمستشفي القاهرة الفاطمية، ووحدة صحة صفط اللبن بالجيزة للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

وأشادت وزيرة الصحة، بالاقبال الكثيف للمواطنين على نقاط المسح المختلفة، مؤكدة أن هذا يدل على وعي المواطنين، وتلبيتهم لدعوة الرئيس للاطمئنان على صحتم.

كما أشادت بالمجهود المبذول من القائمين علي الحملة من الاطقم الطبية والتمريض والصيادلة والإداريين، مشيرة إلى أن المبادرات والحملات التي تمت في توقيتات واحدة تعكس صورة التعاون والتكاتف بين جميع المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي.

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وأكدت أن ماوجدته اليوم علي ارض الواقع، خلال متابعتها سير عمل المبادرة الرئاسية، هو عمل مشرف وجاد، داعية كافة المواطنين علي ضرورة اداء الفحص حرصا علي سلامتهم، موضحة ان وزارة الصحة توفر جميع الفحوصات والعلاج بالمجان.

وحرصت وزيرة الصحة على مراجعة مخزون الأدوية، وتأكدت من توافرها بكميات كافية، كما حرصت على الإستماع للمواطنين لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، مؤكدة أن جميع المواطنين أعربوا عن سعادتهم بالمبادرة الرئاسية و التى خففت الكثير عن المواطنين.

وأشادت وزيرة الصحة، بالاقبال الجماهيري منقطع النظير في محافظات المرحلة الثالثة على المبادرة فى ال 11 يوما الماضيين منذ بداية المرحلة الثالثه وحتى الآن، والذى تخطى ال 6 مليون مواطن، مشيرة إلى النجاح الذي لاقته المرحلتين الاولي والثانية من المبادرة الرئاسية خلال الفترة الماضية.

وخلال زيارتها لنقطة المسح بوحدة صفط اللبن، استجابة لطلب مواطن طلب إرسال فريق طبى لمسح أحد من ذويه فى منزله نظرا لظروفه الصحية، وكبر سنه، ووجهت وكيل وزارة الصحة بالجيزة، الدكتورة هناء سرور، بإرسال الفريق الطبى لمسح المواطن، حرصا على اجرائه للمسح الطبى.