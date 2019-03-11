أخبار مصر | عاجل.. استشهاد 3 جنود وتصفية 16 إرهابيا وضبط 100 آخرين "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. استشهاد 3 جنود وتصفية 16 إرهابيا وضبط 100 آخرين "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، بيانا هاما جاء فيه، "في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن تحقيق النجاحات الآتية:

- قيام القوات الجوية على الاتجاه الشمالى الشرقى باستهداف وتدمير 15 وكراً للعناصر الإرهابية، واستهداف تجمعاً للعناصر الإرهابية، وتدمير عدد 4 عربات تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ عملياتها، وعلى الاتجاه الجنوبى تم استهداف وتدمير 17 عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود ، كما تم استهداف 10 عربات ووكر للعناصر الإرهابية على الاتجاه الغربي.

- القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء، وضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و14 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

- القبض على 100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

- اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة، وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد شديدة الانفجار التى تستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة بشمال ووسط سيناء.

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- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 204 عبوة ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات كذلك ضبط عدد من دانات الـRBG والهاون التى تستخدمها العناصر التكفيرية للهجوم على الإرتكازات الأمنية، واكتشاف وتدمير 10 فتحات نفق على الشريط الحدودي برفح.

- استمرت عناصر القوات البحرية فى تأمين الشريط الساحلى، ومنع أعمال التسلل والتهريب عبر البحرين المتوسط والأحمر، وفى حملة مكبرة لقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة والجيوش والمناطق العسكرية، تم اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش 2طن من البانجو المخدر ومليون قرص حبوب مخدرة، كذلك ضبط كميات من البارود الأسود الذى يستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة.

- قامت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بتحقيق العديد من النجاحات، حيث تمكنت من ضبط 117 عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود، وضبط عدد من الأسلحة والذخائر عبر مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

- نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، تم استشهاد 3 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الارهابية.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء علي جذور الارهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.