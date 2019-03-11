أخبار مصر | الزناتي: عرض مسرحية 'عبور وإنتصار' على مسرح 'الصحفيين' في ذكرى تحرير سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: عرض مسرحية 'عبور وإنتصار' على مسرح 'الصحفيين' في ذكرى تحرير سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة النشاط، عن موافقة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لطلبه على عرض مسرحية "عبور وانتصار" بالمجان للصحفيين وأسرهم، على مسرح النقابة، وذلك في شهر إبريل المقبل، مع ذكرى الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، ولمدة ١٠ أيام، بدءًا من الخميس ٤ إبريل.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن عرض المسرحية التي استضافتها النقابة من قبل في ذكرى انتصارات أكتوبر، يأتي بعد النجاح الكبير الذي لاقته من الزملاء وأسرهم، وطلب عدد كبير منهم عرضها مرة أخرى، حتى يشاهدها الزملاء الذين لم يشاهدوها من قبل.

وأكد "الزناتي" حرصه على أن يكون العرض على مسرح النقابة بالمجان تمامًا ودون أي تكلفة على النقابة في كل الأمور المتعلقة بالعرض وتجهيزاته، لتقديم خدمة فنية راقية للزملاء وأسرهم؛ حيث يضم العرض عددًا كبيرًا من الفنانين المعروفين، منهم: ناصر سيف، وعبدالسلام الدهشان، ومنير مكرم، وعادل الكومي، ومحمد عابدين، وعادل شعبان، والعمل من تأليف وإخراج الفنان الكبير محمد الخولي.