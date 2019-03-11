أخبار مصر | الحكومة: قطاع الاتصالات حقق نموا بنسبة 17.4% واستثمارات أجنبية بـ63.8 مليون دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة: قطاع الاتصالات حقق نموا بنسبة 17.4% واستثمارات أجنبية بـ63.8 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، تقريراً نصف سنوي، عما تم إنجازه خلال الأشهر الـ6 الأولى من عمل الحكومة الحالية في مختلف البرامج والمحاور التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة.

وأعلنت الحكومة في تقريرها النصف سنوي والذي تم إرساله إلى مجلس النواب أن قطاع الاتصالات حقق نمواً بنسبة 17.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019، واستطاعت الحكومة جذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع بقيمة حوالي 63.8 مليون دولار، كما انعكس تطوير البنية الأساسية للإتصالات على تحقيق إيرادات بحوالي 572 مليون دولار، كما قامت الحكومة بالتوسع في برامج التنمية المجتمعية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفيما يتعلق بتنمية حركة الملاحة في قناة السويس، أشار التقرير إلى أن السياسة التسويقية المرنة التي تتبعها هيئة قناة السويس في جذب خطوط ملاحية جديدة كان لها أثر إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد السفن المارة بالقناة 9368 سفينة بحمولة 591 مليون طن، وبلغت قيمة الإيرادات 51.8 مليار جنيه.