أخبار مصر | "شعراوي": صندوق التنمية المحلية يعد دراسة جدوى للمشروع الذي يموله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي": صندوق التنمية المحلية يعد دراسة جدوى للمشروع الذي يموله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية يقوم بإعداد دراسة جدوى المشروع الذي يتم تمويله دون أن يتحمل طالب القرض أي أعباء مالية، وتتحدد فترة سداد القرض بحسب دراسة الجدوى وبحد أقصى خمس سنوات بما فيها فترة السماح التى يمنحها الصندوق حسب نوع المشروع، ويمنح الصندوق القروض للوحدات المحلية لإعادة اقراضها للشباب والمرأة وشركات الأفراد البسيطة الذين يعلمون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذي يتم تمويله وأيضًا يمنح القروض للجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات الأهلية المسجلة والمشهرة قانونيًا.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على اهتمام الوزارة بالتمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في المناطق الفقيرة والقرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن نسبة المشروعات التي استفادت منها السيدات بلغت حوالي 63%.

وقال "شعراوي"، إن الصندوق يقدم قروضًا لإقامة مشروعًا صغيرة ومتناهية الصغر لتحسين ظروف حياه المواطنين فى القرى وتوفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودة الدخل.

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وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد أن صندوق التنمية المحلية وافق على تمويل 447 مشروعًا باستثمارات 2،4مليون جنيه منها 5،3 مليونًا قروضًا وفرها الصندوق من الاعتماد الاضافي الذى وافقت وزارة المالية على اتاحته من موارد الصندوق ويبلغ 7 ملايين جنيه وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالي ويبلغ 15 مليون جنيه والباقى مشاركة شعبية من المستفيدين وتبلغ حوالى 700 ألف جنيه.

وأوضح الوزير أن المشروعات التى تمت الموافقة عليها تنفذ فى 15 محافظة هى الجيزة والبحيرة ومطروح والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وبنى سويف والمنيا وأسيوط الوادى الجديد وقنا والاقصر والفيوم وتعمل المشروعات فى مجالات الانتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ البيع وعسل النحل ومنتجات الالبان مشيرًا الى أن محافظة الدقهلية تأتى فى مقدمة المحافظات المستفيدة من المشروعات الجديدة بعدد 98 مشروعًا ثم الغربية 72 مشروعًا والمنيا 69 مشروعًا.

وكان صندوق التنمية المحلية، وافق في اجتماعه قبل الأخير على إقراض 476 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر بإستثمارات اكثر من 4 ملايين جنيه وتعمل المشروعات في مجالات الانتاج الحيواني والميكنة الزراعية وعسل النحل والصناعات البيئية والمنزلية والأعلاف والأسمدة والغلال ومنافذ بيع مواد غذائية ومنافذ بيع ملابس ومفروشات وورش ومصانع.

