أخبار مصر | وزير التنمية المحلية: نهتم بالتمكين الاقتصادي للمرأة في القرى الفقيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية: نهتم بالتمكين الاقتصادي للمرأة في القرى الفقيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على اهتمام الوزارة بالتمكين الاقتصادى للمرأة خاصة فى المناطق الفقيرة والقرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن نسبة المشروعات التي استفادت منها السيدات بلغت حوالى 63%.

وقال "شعراوي"، إن الصندوق يقدم قروضًا لإقامة مشروعًا صغيرة ومتناهية الصغر لتحسين ظروف حياه المواطنين فى القرى وتوفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودة الدخل.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد أن صندوق التنمية المحلية وافق على تمويل 447 مشروعًا باستثمارات 2،4مليون جنيه منها 5،3 مليونًا قروضًا وفرها الصندوق من الاعتماد الاضافى الذى وافقت وزارة المالية على اتاحته من موارد الصندوق ويبلغ 7 ملايين جنيه وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالى الحالي ويبلغ 15 مليون جنيه والباقى مشاركة شعبية من المستفيدين وتبلغ حوالى 700 ألف جنيه.

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وأوضح الوزير أن المشروعات التى تمت الموافقة عليها تنفذ فى 15 محافظة هى الجيزة والبحيرة ومطروح والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وبنى سويف والمنيا وأسيوط الوادى الجديد وقنا والاقصر والفيوم وتعمل المشروعات فى مجالات الانتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ البيع وعسل النحل ومنتجات الالبان مشيرًا الى أن محافظة الدقهلية تأتى فى مقدمة المحافظات المستفيدة من المشروعات الجديدة بعدد 98 مشروعًا ثم الغربية 72 مشروعًا والمنيا 69 مشروعًا.

وكان صندوق التنمية المحلية، وافق في اجتماعه قبل الأخير على إقراض 476 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر بإستثمارات اكثر من 4 ملايين جنيه وتعمل المشروعات في مجالات الانتاج الحيواني والميكنة الزراعية وعسل النحل والصناعات البيئية والمنزلية والأعلاف والأسمدة والغلال ومنافذ بيع مواد غذائية ومنافذ بيع ملابس ومفروشات وورش ومصانع.

وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الصندوق يسير بخطى متقدمة لزيادة عدد المستفيدين من القروض بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية وزيادة دعم الفئات المستهدفة من الشباب والمرأة المعيلة مشيرًا الى ان الصندوق يدعم النشاط الأهلى بالقرى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات، كما يعطى أولوية في الاقراض للمشروعات التي تراعى البعد البيئي ويؤكد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله وذلك بالنسبة للقروض التي تزيد عن 3 الأف جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الصندوق أسهم منذ بداية العام المالى الماضي، في تنفيذ 1666 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر بإجمالى استثمارات اكثر من 14،5 مليون جنيه بزيادة عن نفس الفترة من العام المالى الماضى تبلغ 1168 مشروعًا وزيادة في اجمالى الاستثمارات تقدر بأكثر من 12،4 مليون جنيه لافتًا الى أن الوزارة تدرس زيادة الموارد التمويلية للصندوق للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لأخر نظرًا لأهمية الصندوق في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجًا خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة والتي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها.

