مصر | النيابة تعاين واقعة العثور على جثة سيدة مقطعة داخل جوال بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين واقعة العثور على جثة سيدة مقطعة داخل جوال بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل "شوال" بأحد الصناديق القمامة وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة بها آثار ضرب وكان يوجد بها آثار نهش للكلاب الضالة، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.
قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بمنطقة القطامية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية من القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بمنطقة القطامية.
وكانت قد وردت معلومات لقسم شرطة القطامية تفيد بسرقة بطاريات سيارتهم بدائرة القسم وبإجراء التحريات الازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة القطامية من القبض علي المتهمين وتبين أنهم "عاطف. ن"، "نادر. ع"، و"مؤمن. م" عاطلين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة بطاريات السيارات وبيعها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.