مصر | النيابة تعاين واقعة العثور على جثة سيدة مقطعة داخل جوال بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين واقعة العثور على جثة سيدة مقطعة داخل جوال بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة حلوان، لمعاينة واقعة العثور على جثة سيدة مقطعة داخل جوال بالمعصرة.

وكما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل "شوال" بأحد الصناديق القمامة وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة بها آثار ضرب وكان يوجد بها آثار نهش للكلاب الضالة، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.