مصر | تشريح جثتي سيدة وابنتها عثر عليهما متوفيين داخل منزلهما بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثتي سيدة وابنتها عثر عليهما متوفيين داخل منزلهما بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة دار السلام، بتشريح جثة سيدة وابنتها، لقوا مصرعهما داخل شقتهما، وإعداد تقرير مفصل حول سبب الوفاة، التصريح بالدفن عقب ذلك وتسليمهما لذويهم.

وكما قرررت النيابة طلب سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية معاينة الشقة والأثار بها، تحسبًا لوجود شبهة جنائية في الواقعة.

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر، وبرفقتها ابنتها متوفيين داخل غرفة النوم، ولا توجد آثار اقتحام الشقة، أو سرقة أي من محتوياتها ولا يوجد بالجثث أي كدمات أو إصابات ولكن تبين ان الوفاة نتيحة الاختناق.

وتبين أن الشفة كانت معبأة بالغاز، ولا يوجد بها أي منفذ لهواء مما أدى إلى اختناق المتوفيين وعدم وجود من ينقذهما نتيجة تسرب الغاز، وجارِ التحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، واستدعاء زوج السيدة وسماع أقوال الجيران.

Advertisements

كانت لقيت سيدة وابنتها مصرعهما إثر تسرب غاز داخل شقتهما بمنطقة دار السلام بالقاهرة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام.

وتلقى مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغًا مفاده العثور على سيدة وابنتها متوفيين، داخل مسكنهما بمنطقة دار السلام.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين أن سبب الوفاة نتيجة تسرب الغاز، وتم نقل الجثث إلى المستشفى العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.