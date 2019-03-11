مصر | تأجيل دعوى إلزام وزير الثقافة بنزع احتكار أعمال نجيب محفوظ لـ16 مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى إلزام وزير الثقافة بنزع احتكار أعمال نجيب محفوظ لـ16 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإلزام وزير الثقافة بنزع احتكار أعمال الكاتب الروائي نجيب محفوظ من دار الشروق، لجلسة 16 مايو المقبل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 30803 لسنة 72 قضائية، كل من وزير الثقافة بصفته ودار الشروق للطبع والنشر.

وذكرت الدعوى أنه منذ بضعة سنوات احتكرت دار الشروق وصاحبها إبراهيم المعلم نشر وتوزيع أعمال عظماء التاريخ المصري، وأصبحت كنوز مصر من التراث تحت وطأة الاحتكار من أجل المال.

وأضافت الدعوى، أن الجميع من أنحاء العالم يتهافت على التراث المصرى، ومفكريه الذين رحلوا عن الحياة وظلت أعمالهم خالدة، فتلك الكنوز والآثار ملك للشعب المصري وليست حكرا لأحد.