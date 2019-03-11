مصر | 20 مارس.. نظر تجديد حبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 مارس.. نظر تجديد حبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المحامي أحمد فتحي دفاع المتهم الأول في حادث قطار محطة مصر، أن النيابة العامة حددت جلسة 20 مارس الجاري لنظر تجديد حبس 6 متهمين.

وكانت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فضل، المحامي العام الأول، وجهت للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والتقصير الذي تسبب في وفاة 22 مواطنًا وإصابة 41 آخرين.

وأصدرت النيابة العامة بيانًا، بشأن الحادث تضمن أنه استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث القطار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس؛ تبين من التحقيقات أن الجرار رقم ۲۳۱۰ مرتكب الحادث أثناء سيره متجها إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة.

وتابع البيان: "ترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك، مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 22 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها".