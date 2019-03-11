مصر | 24 مارس.. نظر استشكال "التضامن" لوقف تنفيذ حكم "الإدارية" لصالح أصحاب المعاشات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 24 مارس.. نظر استشكال "التضامن" لوقف تنفيذ حكم "الإدارية" لصالح أصحاب المعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 24 مارس الجاري، لنظر الإشكال الذي أقامته وزيرة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات "صرف العلاوات الخمس الأخيرة".

واختصم الإشكال كلا من البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ورئيس مجلس الوزراء.

وطالب الإشكال، بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345، 59539، 64384، لسنة 64 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا.

وفي 21 فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات".