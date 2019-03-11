مصر | ضبط عاطل لاتجاره في النقد الأجنبي بقيمة 42 مليون جنيه بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لاتجاره في النقد الأجنبي بقيمة 42 مليون جنيه بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

ووردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، تفيد قيام "عبد العال.أ.س" حاصل على دبلوم صنايع" - مقيم دائرة مركز شرطة فاقوس - الشرقية؛ بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بدائرة مركز فاقوس والمراكز المجاورة - بمحافظة الشرقية، حيث يقوم باستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (42.000.000) اثنين وأربعون مليون جنيه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.