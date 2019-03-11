مصر | البدء في إجراء قرعة الحج لموسم حج عام 1440هـ/2019م

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدء في إجراء قرعة الحج لموسم حج عام 1440هـ/2019م والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم حج القرعة لهذا العام (1440هـ / 2019م)، عن توقيتات إجراء القرعة بمديريات الأمن المختلفة، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16/3/2018 ، وحتى يوم الخميس الموافق 21/3/2018 على النحو التالي:

السبت الموافق 16/3/2018

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الوادى الجديد - الشرقية - دمياط- الفيوم - مطروح ).

الأحد الموافق 17/3/2018

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط- القليوبية - بورسعيد - بنى سويف - الإسكندرية).

الإثنين الموافق 18/3/2018

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تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - شمال سيناء - الإسماعيلية - المنيا - البحيرة).

الثلاثاء الموافق 19/3/2018

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن ( قنا - الدقهلية - السويس - كفر الشيخ ).

الأربعاء الموافق 20/3/2018

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن التالية (الأقصر - الجيزة - البحر الأحمر- الغربية).

الخميس الموافق 21/3/2018

تقرر إجراء القرعة بمديريات الأمن التالية (أسوان - القاهرة - جنوب سيناء- المنوفية ).