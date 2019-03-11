مصر | أب يعذب زوجته ويجبرها على قتل أطفالهما الـ3.. "الأمن العام" يكشف تفاصيل مذبحة المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أب يعذب زوجته ويجبرها على قتل أطفالهما الـ3.. "الأمن العام" يكشف تفاصيل مذبحة المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، ملابسات العثور على جثث 3 أطفال أشقاء منذ قرابة عام ونصف، وتبين أن الأب بتحريض من زوجته الأولى قام بإجبار زوجته الثانية "والدة الأطفال" على قتلهم .

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغا من والدة الأطفال يفيد بمقتل أطفالها الثلاثة على يد زوجها، وإلقائهم في الرشاح بدائرة القسم، وأنها لم تبلغ بالواقعة التي حدثت منذ عام ونصف.

وأمر اللواء علاء سليم مساعد أول وزير الداخلية، بتشكيل فريق بحث برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام ومشاركة مباحث القاهرة.

وكشفت التحريات التي أعدها فريق البحث أن الزوجة أرسلت استغاثة في إحدى البرامج ضد زوجها لتعذيبها ووضع مادة في عينها، مما تسبب في إصابتها لشكه في نسب أولاده بتحريض من زوجته الأولى.

وقررت "ا. ز" بسابقة زواجها من "أحمد. ع. ا"، 33 سنة، عاطل والسابق إقامته بدائرة قسم المرج واعتياده منذ زواجهما التعدي عليها بالضرب وتعذيبها وأنها أنجبت منه ثلاثة أطفال.

وتبين قيام زوجها بالاشتراك مع زوجته الأولى "هالة. م. م" 50 سنة، ربة منزل، بتعذيبها وإجبارها على قتل أنجالها الثلاثة بدعوى شكه في نسبهم له وقيام زوجها بمساعدة زوجته الأولى بالتخلص من جثثهم بمكان غير معلوم لها.

وكشفت التحريات أن والدهم متزوج من سيدتين مقيمتين معه في شقة واحدة بدائرة القسم، حيث وقعت مشاجرة بين السيدتين، وأنه كان دائم تعذيب والدة الأطفال وأجبرها على قتلهم بتحريض من زوجته الأولى.

وأضافت التحريات أن المتهم ألقى جثث الأطفال في منطقة الرشاح لإبعاد أي شبهة جنائية حوله.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة أمكن ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وأمرت النيابة بحبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات.