مصر | مذكرة ضد أمير قطر تطالب بإدراجه على قوائم الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذكرة ضد أمير قطر تطالب بإدراجه على قوائم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، بمذكرة للمستشار النائب العام قيدت تحت رقم 2881 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد تميم بن حمد أمير قطر لإدراجه على قوائم الإرهاب.

واستند محمود في مذكرته المقدمة للنائب العام، أن تميم يعد من أكبر الداعمين للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وأنه جعل إمارة قطر مأوى لجميع القيادات الإخوانية الهاربة من مصر والصادر ضدها أحكام جنائية، لضلوعهم واشتراكهم وتحريضهم على العمليات الإرهابية التي تحدث في مصر مؤخرا.

واضاف محمود ان تميم يقدم دعما لوجيستيا وماديا لتلك القيادات الارهابية ، وان إمارة قطر اصبحت مركزا لتلك الجماعات الارهابية وتدير لهم المؤتمرات والخطط لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والامن الداخلى للدولة المصرية والاضرار بالمصالح العليا للبلاد ، وانه نظرا للدعم اللا محدود الذي يقدمه تميم ارتكبت العديد من العمليات الارهابية والتى اسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين من المصريين ، مشيرا الى ان تميم سخر ابواق اعلامية لظهور تلك القيادات الاخوانية الارهابية للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها لنشر الفوضى فى الشارع المصرى ، ويمول تلك القنوات الداعمة للارهاب والمحرضه عليها بمبالغ طائلة للاضرار بالدولة المصرية .

وطالب محمود فى ختام مذكرته بإدراج تميم بن حمد أمير قطر على قوائم الارهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 .