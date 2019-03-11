مصر | "قضايا الدولة" تحصل 53 مليون جنيه قيمة أحكام قضائية بالغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قضايا الدولة" تحصل 53 مليون جنيه قيمة أحكام قضائية بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قسم التنفيذ بفرع هيئة قضايا الدولة بالغردقة في تنفيذ أحكام قضائية خلال الفترة من شهر أغسطس ٢٠١٨ حتى شهر فبراير ٢٠١٩، بلغ اجمالي المبالغ التي تم تحصيلها مبلغ ٥٣ مليون و ٧٩٤ ألف و ٤٦٨ جنيه، بالإضافة لمبلغ ١٤ ألف و ٣٠٧ دولار أمريكي.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء دورها الدستوري والقانوني في النيابة القانونية عن الدولة المصرية، والدفاع عن الحق والمال العام.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.

إحالة 3 مسؤولين بمستشفى بنها الجامعي للتأديب في مصرع 7 إثر سقوط المصعد

أحالت النيابة الإدارية ثلاثة من المختصين بمستشفى بنها الجامعي لمجلس التأديب بجامعة بنها وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وهم كلٍ من مديرة الإدارة الهندسية بمستشفى بنها الجامعي سابقاً، مهندسة إلكترونيات بمستشفى بنها الجامعي، فني صيانة بمستشفى بنها الجامعي، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه سقوط مصعد مستشفى بنها الجامعي مما أدى لوفاة سبعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

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وكانت نيابة بنها الإدارية قد باشرت تحقيقاتها في القضية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٨ بمعرفة السيد الأستاذ أحمد سمير، رئيس النيابة بإشراف السيد المستشار عمرو الخرجاوي، مدير النيابة بناءً على ما ورد إليهم من بلاغ مركز معلومات النيابة الإدارية بشأن ما نشر عن عدم الصيانة الدورية سبب انهيار مصعد مستشفى جامعة بنها والذي نتج عنه وفاة سبعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وكان وزير القوى العاملة قد تلقى تقريراً عاجلاً من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة وأكد التقرير أنه تم التفتيش على المستشفى سابقاً من قبل الإدارة المختصة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية وتم تحرير محضر سلامة وصحة مهنية ضد المنشأة كما تتضمن عدم وجود أي تقارير فحص للمصاعد أو الصيانة الدورية لها

وكشفت التحقيقات عن إهمال المتهمين آنفي الذكر في صيانة مصعد الجراحة بمستشفى بنها الجامعي على نحو عرض المواطنين والعاملين بالمستشفى للخطر مما تسبب في سقوط المصعد إذ أسفرت التحقيقات أن انهيار المصعد كان نتيجة لعدم وجود أحد أحبال الجر وانقطاع حبل أخر وعدم عمل جهاز منظم السرعة ،وذلك نتيجة الإهمال الجسيم وسوء الصيانة الذي ترتب عليه سقوط المصعد مما أدى لوفاة سبعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وكما كشفت التحقيقات عن عدم قيام -المتهم الثالث -بصفته فني الصيانة بالمستشفى في تقنين أوضاع المصاعد واستيفاء الاشتراطات بتقديم طلب بترخيص المصاعد خلال المواعيد المقررة قانوناً

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين لمجلس تأديب جامعة بنها وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات