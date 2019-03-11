مصر | بعد قليل.. استكمال فض الاحراز بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. استكمال فض الاحراز بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الاثنين 11 مارس جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 أخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، فض أحراز القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد» وقررت إعادة محاكمتهم.