مصر | زوجة قاتل أطفاله الثلاثة بالمرج: "عذبني حتى فقدت بصري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجة قاتل أطفاله الثلاثة بالمرج: "عذبني حتى فقدت بصري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلت الزوجة إيمان زكريا محمود صالح ، باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج، إن زوجها قتل اطفالهما الثلاثة منذ فترة وقام بتعذيبها حتى فقدت بصرها واتهمته بتهديدها.

وأضافت الزوجة خلال التحقيقات أنها تزوجت منذ 6 سنوات بعد أن تعرفت على زوجها وأقامت فترة بمنطقة الزاوية الحمراء وانتقلت للعيش معه فى المرج مع زوجته الأولى أنجبت خلال تلك الفترة 3 أطفال هم ملك 3 سنوات وجنا عامين وطفل ثالث حديث الولادة وتخلص من جثثهم.

وتابعت الزوجة ان زوجها المتهم تغير فى معاملتها بعد الانتقال لمنطقة المرج، حيث بدأ يشك فى نسب أطفاله الثلاثة وسلوكها لدرجة أنه حاول إجهاضها خلال حملها فى الطفل الاخير وانتظر ولادتها وقام بقتله، وأشارت إلى أن الزوج احضر برميلا مملوءً بالمياه وقام بإغراقهم داخله حتى لفظوا انفاسهم الأخيرة وتخلص منهم ولم تجد لهم جثث.

وأمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل أطفاله الثلاثة وإلقاء جثثهم في الرشاح بالمرج.

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وكانت النيابة فتحت تحقيقا مع الأب المتهم وزوجتيه، وكلفت بالبحث عن جثث الأطفال الثلاثة داخل مياه الرشاح، تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي للتشريح وموافاة النيابة بالأسباب والتفاصيل.

ودلت التحقيقات الأولية أن المتهم ارتكب الواقعة بمساعدة زوجتيه، بسبب خلافات أسرية، حيث أغرق المتهم وإحدى زوجتيه المجني عليهم داخل برميل مياه، ثم ألقوا بهم في مياه الرشاح للتخلص من جثثهم.

البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من والدة الأطفال يفيد بمقتل أطفالها الثلاثة على يد زوجها، وإلقائهم في الرشاح بدائرة القسم، وأنها لم تبلغ بالواقعة التي حدثت منذ عام ونصف.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة والدهم، وأنه متزوج من سيدتين مقيمتين معه في شقة واحدة بدائرة القسم، حيث وقعت مشاجرة بين السيدتين، ما دفع المتهم بالتعدى على واحدة منهما وأثناء محاولة الأطفال الدفاع عن والدتهم قام بالاعتداء عليهم ما أسفر عن مصرعهم، وإصابة والدتهم بالعمى.

وأضافت التحريات أن المتهم ألقى جثث الأطفال في منطقة الرشاح لإبعاد أي شبهة جنائية حوله.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.