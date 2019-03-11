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خلوا بالكم من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

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شبورة مائية

شبورة مائية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 24

طنطا 11 23

الإسكندرية 11 21

مطروح 09 20

السلوم 08 22

سيوة 09 26

بورسعيد 15 20

الإسماعيلية 11 24

العريش 09 20

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رفح 08 20

رأس سدر 11 26

نخل 04 20

نويبع 17 25

طابا 12 23

كاترين 05 20

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 13 27

مرسى علم 15 25

المنيا 09 26

الأقصر 11 30

أسوان 12 31

الوادي الجديد 12 29

شلاتين 17 28

حلايب 18 25

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