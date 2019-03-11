تسليم نسخة إلكترونية من بيانات الموظفين للوزارات

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رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ
قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، في تصريحات له، اليوم الإثنين، إن الجهاز سلم نسخة إلكترونية كاملة من بيانات الموظفين في 31 ديوان وزارة، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، مضيفا أنه سيتم تسليم مسؤول تحديث الملفات الوظيفية بوحدة الموارد البشرية بكل وزارة جهاز حاسب آلي؛ وذلك للربط بالجهاز المركزي وجهاز ماسح ضوئي (سكانر)، و(APN (Access point name، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت.
وأوضح الشيخ، أن الموظف المختص بالتعامل مع قاعدة بيانات العاملين يمكنه تحديث البيانات حال حدوث أي تغيير في الحالة الوظيفية لأي موظف في ديوان الوزارة مثل: (الندب، الإعارة، الإجازة، الترقية المعاش)، مشيرا إلى أن أي تعديل يتم إجراءه يعدل تلقائيا على قاعدة البيانات المركزية بالجهاز والتي تصدر بدورها تقريرا
وأوضح الشيخ، أن الموظف المختص بالتعامل مع قاعدة بيانات العاملين يمكنه تحديث البيانات حال حدوث أي تغيير في الحالة الوظيفية لأي موظف في ديوان الوزارة مثل: (الندب، الإعارة، الإجازة، الترقية المعاش)، مشيرا إلى أن أي تعديل يتم إجراءه يعدل تلقائيا على قاعدة البيانات المركزية بالجهاز والتي تصدر بدورها تقريرا دوريا بجميع التعديلات التي تطرأ على جميع قواعد بيانات وحدات الجهاز.
يذكر أن عملية التحديث تستهدف الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقا لعدة عوامل منها (السن، المؤهلات، التخصصات، النوع)، كما تهدف إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بـالجهاز الإداري، فضلا عن ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي.
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