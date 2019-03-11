انت الان تتابع قرار بشأن المتسببين في كارثة الأسانسير بمستشفى بنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النيابة الإدارية-أرشيفية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من المختصين بمستشفى بنها الجامعي إلى مجلس التأديب بالجامعة، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات، وذلك على خلفية إهمال جسيم ترتب عليه سقوط مصعد المستشفى، مما أدى لوفاة 7 أشخاص وإصابة اثنين آخرين مطلع شهر فبراير الماضي، إذ قال المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، في بيان له اليوم الإثنين، إن المحالين للتأديب هم كل من مديرة الإدارة الهندسية بمستشفى بنها الجامعي سابقا ومهندسة إلكترونيات وفني صيانة.

وباشرت نيابة بنها الإدارية التحقيقات بناء على ما ورد إليها من بلاغ مركز معلومات النيابة الإدارية بشأن ما نشر بوسائل الإعلام حول حادث وفاة 7 أشخاص وإصابة 2 آخرين بسبب عدم الصيانة الدورية وانهيار مصعد المستشفى. كان وزير القوى العاملة، قد تلقى تقريرا من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، أكد

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