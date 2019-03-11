بينهم باحثين..إعلان ضحايا مصر في طائرة إثيوبيا اليوم

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ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، أن هناك 6 مصريين من بين 149 راكبا، قتلوا في حادث تحطم طائرة "بوينج" تابعة للشركة، في وسط إثيوبيا، صباح أمس الأحد، بعد 6 دقائق من إقلاعها في رحلة إلى العاصمة الكينية نيروبي، وكشف أسامة عبد الخالق، سفير مصر في أديس أبابا، خلال تصريحات تليفزيونية، أمس، أنه سيعلن اليوم الإثنين، عن أسماء الضحايا المصريين على متن الطائرة المنكوبة، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة عمليات من السفارة للتعامل مع الجانب الإثيوبي وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وعلى الرغم من أن أسماء الضحايا المصريين، لا تزال مجهولة، إلا أن نعي عدد من العاملين بمركز البحوث الزراعية، للضحايا على "فيسبوك"، كشف عن أسماء ضحيتين في الحادث الأليم. ونعى الباحثون، بخلاف صفحات غير رسمية ناطقة باسم محافظة الوادي الجديد، الدكتورة دعاء عاطف عبد السلام، الباحث المساعد بمركز بحوث الصحراء