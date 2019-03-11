شكرا لقرائتكم خبر عن قصة طائرة «دقائق الموت الأخيرة»..«بوينج 737 ماكس 8»: الحادث الثاني خلال 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أكتوبر 2018، إندونسيا، تقريبًا في تمام الساعة 6:20 صباحًا، استعد الرُكاب للصعود على متن الطائرة «بوينج 737 ماكس»، أعلن قائد الطائرة في الميكرفون عن الاستعداد للرحيل، لكن بعد 13 دقيقة تقريبًا من الإقلاع، تحديدًا 6:33 فقدت الطائرة الاتصال، وتحطمّت في البحر، بدلاً من أن تحلق من العاصمة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانج في جزيرة سومطرة، فتحوّل 189 راكب في لحظات معدودة إلى طعام للأسماك.

وبعد مضي عام، تكررت المأساة، إذ تحطمت الطائرة الإثيوبية من الطراز نفسه، أمس الأحد، ما يُعد الحادث الثاني من نوعه خلال 5 أشهر وكأن طراز الطائرة «بوينج737 ماكس» التصقت بهِ رائحة الموت.

«دقائق الموت الأخيرة»

يُمكننا أن نقول إن الطائرة «بوينج737 ماكس»، حققت مُعدلا قياسيا في دقائق الموت الأخيرة، فبعد 13 دقيقة من رحلة إندونسيا، تحطمّت الطائرة، كما تحطمّت أمس الأحد، في منطقة بيشوفتو التي تقع على بُعد 60 كيلومترا، جنوب شرق العاصمة، ثم اختفت من الردار بعد 6 دقائق فقط من الإقلاع.

تاريخ «بوينج 737 ماكس 8»

يُعد طراز الطائرة المنكوبة حديثًا، إذ أطلقت لأول مرة في عام 2016، فيما دخلت الاستخدام التجاري في 2017، فيما أضيفت لأسطول الخطوط الجوية الإثيوبية، أواخر 2018.

تعد طائرة بوينج 737 ماكس الأسرع مبيعا، في تاريخ شركة بوينج، إذ طلب منها أكثر من 4500 طائرة، من جانب 100 شركة طيران حول العالم.

حينما كان عُمر الطائرة 3 أشهر فقط، وقع حادث إندونسيا الشهير، والذي خلّف 189 ضحية.

عيوب الطائرة

«محركها يقع إلى الأمام قليلاً، وأعلى قليلاً، مقارنة بجناح الطائرة، والنسخة السابقة من الطائرة نفسها. وهذا يؤثر على توزانها».. هكذا قال محلل الطيران الجالس في جاكرتا، جيري سويجاتمان، عن عيوب الطائرة، وفقًا لتقرير نُشر في «بي بي سي».

وبعد حادث إندونسيا 2018، أصدرت الهيئة الفيدرالية للطيران المدني في الولايات المتحدة، توجيهات بشأن سلامة الطيران، بسبب «مستشعر زاوية الهجوم»، إذ قالت الهيئة آنذاك: «مشكلة المستشعر، إن لم يتم معالجتها، يمكن أن تسبب صعوبة للطاقم في التحكم في الطائرة، ما يؤدي إلى انخفاض مقدمة الطائرة بشكل كبير، وفقدان الارتفاع بشكل كبير، وتصادم محتمل مع التضاريس الأرضية»، وفقًا لتقرير نُشر في «بي بي سي».

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أشارت اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونسيا حينها أيضًا، وفقًا للتقرير السابق، إلى أن الرحلة تعرضت لما أطلقت عليه «مدخلات خاطئة»، من أجهزة الاستشعار، التي تقوم بتنبيه الطيارين، إذ يعمل المستشعر المذكور والبرمجيات المتصلة به بطريقة مختلفة، عن الطرز السابقة من الطائرة بوينج 737، لكن لم يتم إخبار الطيارين بذلك.

تقرير الشركة

«نُتابع الوضع عن كثب».. هكذا غرّدت شركة «بوينج»، المصنعة للطائرة، عن الحادث الأليم في إثيوبيا، في حين أنها نشرة تشغيل إلى شركات الطيران، بعد حادث إندونسيا، لكن لم يصل التحقيق حتى الآن إلى نتائج نهائية، بشأن سبب الكارثة.

قال محلل الطيران، جون ستريكلاند، من شركة جا إل إس للاستشارات: «سيكون هناك تركيز، على حقيقة أن هذه الطائرة جديدة للغاية، وأنها من نفس طراز الطائرة الإندونيسية المنكوبة، وفي نفس المرحلة من الرحلة، لكن الوصول للسبب يتطلب عملا مفصلا، يستغرق وقتا طويلا»، وفقًا لـ«بي بي سي».

أخطار تُهدد السلامة

أعلنت شركة الخطوط الإثيوبية وقف استخدام طائراتها من طراز «بوينج 737 ماكس 8»، بعد كارثة تحطم طائرة من الطراز نفسه، الأحد، ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

قالت الشركة المملوكة من الدولة، في بيان على تويتر، الاثنين: «في أعقاب الحادث المأسوي الذي تعرّضت له الرحلة إي تي 302، قرّرت الخطوط الإثيوبيّة وقف استخدام جميع طائراتها من طراز بي 737 8 ماكس اعتبارا من الأمس 10 مارس، حتّى إشعار آخر».

وأضافت الشركة التي تُعدّ أكبر ناقل جوّي في أفريقيا: «رغم أننا لا نعلم حتّى الآن سبب الحادث، قرّرنا وقف أسطول تلك الطائرات بالتحديد، وذلك في إجراء احترازي».

فيما قالت الهيئة المنظمة للطيران في الصين، يوم الاثنين، إنها طلبت من شركات الطيران المحلية تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8، بعد يوم واحد من تحطم طائرة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 ماكس 8.

وأوضحت إدارة الطيران المدني بالصين، أنها ستخطر شركات الطيران بالموعد الذي يمكنها فيه استئناف عمل هذه الطائرات بعد الاتصال بشركة بوينج وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية لضمان سلامة الرحلات الجوية.

وأضافت: «في ضوء الحادثين اللذين كانت طائرات تم تسلمها حديثا من طراز بوينج 737-8 طرفا فيهما ووقوعهما خلال مرحلة الإقلاع فهناك قدر ما من التشابه».

وقالت إنها اتخذت هذه الخطوة تماشيا مع مبدأ الهيئة بعدم التغاضي مطلقا عن الأخطار التي تهدد السلامة.