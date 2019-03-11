شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار» تصدر لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الوقائع المصرية، في عددها 55 تابع (أ)، قرار وزارة الآثار رقم 51 لسنة 2019، بإصدار لائحة المخالفات التأديبية والجزاءات وإجراءات التحقيق.
ونصت لائحة الجزاءات، على أنه في حالة وجود الموظف في حالة سكر أو تحت تأثير المخدر أو الامتناع عن إجراء تحليل وفحوصات المخدرات الطبية، بالخصم 15 يومًا كحد أدنى، و60 يومًا كحد أقصى.
كما نصت اللائحة، أنه في حالة ترك العمل أو النوم أثناء العمل في الحالات التي تستدعي فيها طبيعة العمل اليقظة المستمرة، بالخصم 15 يومًا كحد أدنى، و60 يومًا كحد أقصى.
وفي حالة مباشرة الموظف أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن أو التأثير على السلام الاجتماعي أو أي عمل يفقد الموظف حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها، فيتم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية.
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