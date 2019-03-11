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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين (STEM) والمكفوفين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2018- 2019، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 8 يونيو وتستمر حتى يوم 3 يوليو القادمين.
وذكر بيان للوزارة، الاثنين، أن الوزير اعتمد أيضا جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمصر للمكفوفين (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي، وتقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم 8 يونيو وتستمر حتى يوم 2 يوليو.
وحرصت الوزارة على مراعاة ترتيب المواد بجدول شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وكذلك شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمصر للمكفوفين.
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