شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الثانوية لمدارس المتفوقين (STEM) والمكفوفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني، الاثنين، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) (الدور الأول) للعام الدراسي ‏الحالي 2018- 2019، ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 8 يونيو وتستمر حتى يوم 3 يوليو ‏‏القادمين.

وذكر بيان للوزارة، الاثنين، أن الوزير اعتمد أيضا جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ‏بمصر للمكفوفين (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي، وتقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم 8 يونيو وتستمر حتى يوم 2 يوليو.

وحرصت الوزارة على مراعاة ترتيب المواد بجدول شهادة إتمام الدراسة الثانوية ‏العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏)، وكذلك شهادة إتمام ‏الدراسة الثانوية العامة بمصر للمكفوفين.

جدول امتحانات الثانوية لمدارس (STEM) والمكفوفين