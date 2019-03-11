شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة في «الثامنة صباحًا» لمراجعة «تعديلات لائحة السكة الحديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسته، صباح الإثنين، والتي خصصها لإنهاء مراجعة لائحة شؤون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، وذلك عقب إرسالها للقسم، السبت الماضي.

وقال المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع لــ«المصري اليوم»، إن جلسة القسم بدأت مبكرًا في «الثامنة صباحًا» حتى يتم الانتهاء من مراجعة اللائحة بالكامل وإرسالها إلى الحكومة في ذات اليوم، حرصا من القسم على الإسراع بإقرارها وخروجها إلى حيز التنفيذ تنظيما لضابط العمل بهيئة السكة الحديد.

وأضاف مهران أن المستشار حسن شلال رئيس قسم التشريع، فور تسلم مشروع اللائحة قرر تشكيل لجنة تضم في عضويتها مستشارى القسم لمراجعتها بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى أن التعديل الخاص باللائحة تنظم أوضاع العاملين بهيئة سكك حديد مصر، ويحدد النُظم والقوانين التي تحكم أداء هذا المرفق الحيوي، وأن أبرز ما جاء بهذا التعديل هو النص على «إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت تعاطيه المخدرات، لما يحقق الردع والانضباط نحو أداء العاملين».