السيسي: تحية لكل شهيد ضحى بروحه فأحيا الوطن (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، التحية لكل شهيد ضحى بروحه من أجل الوطن. وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقعى التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر": "تحيةً منّا لكل شهيدٍ ضحى بروْحه فأحيا الوطن، وظلّ حياً في قلوب جميع المصريين".

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