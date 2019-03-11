شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: المواطنون استجابوا لدعوة «الرئيس» فكان الإقبال منقطع النظير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الإثنين، سير عمل مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية المنعقدة تحت شعار «١٠٠ مليون صحة»، وذلك بنقاط المسح الموجودة بمستشفي القاهرة الفاطمية، ووحدة صحة صفط اللبن بالجيزة للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

وأشادت وزيرة الصحة بالإقبال الكثيف للمواطنين على نقاط المسح المختلفة، مؤكدة أن هذا يدل على وعي المواطنين، وتلبيتهم لدعوة الرئيس للاطمئنان على صحتهم، كما أشادت بالمجهود المبذول من القائمين على الحملة من الأطقم الطبية والتمريض والصيادلة والإداريين، مشيرة إلى أن المبادرات والحملات التي تمت في توقيتات واحدة تعكس صورة التعاون والتكاتف بين جميع المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي.

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وأشارت وزيرة الصحة إلى أن ما وجدته اليوم على أرض الواقع، خلال متابعتها سير عمل المبادرة الرئاسية، هو عمل مشرف وجاد، داعية كافة المواطنين على ضرورة اداء الفحص حرصا على سلامتهم، موضحة ان وزارة الصحة توفر جميع الفحوصات والعلاج بالمجان.

وحرصت وزيرة الصحة على مراجعة مخزون الأدوية، وتأكدت من توافرها بكميات كافية، كما حرصت على الإستماع للمواطنين لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، مؤكدة أن جميع المواطنين أعربوا عن سعادتهم بالمبادرة الرئاسية والتي خففت الكثير عن المواطنين.

وأشادت وزيرة الصحة بالإقبال الجماهيري منقطع النظير في محافظات المرحلة الثالثة على المبادرة في الـ11 يوما الماضيين منذ بداية المرحلة الثالثه وحتى الآن، والذى تخطى ال 6 مليون مواطن، مشيرة إلى النجاح الذي لاقته المرحلتين الاولي والثانية من المبادرة الرئاسية خلال الفترة الماضية.

وخلال زيارتها لنقطة المسح بوحدة صفط اللبن، استجابة لطلب مواطن طلب إرسال فريق طبى لمسح أحد من ذويه في منزله نظرا لظروفه الصحية، وكبر سنه، ووجهت وكيل وزارة الصحة بالجيزة، الدكتورة هناء سرور، بإرسال الفريق الطبى لمسح المواطن، حرصا على اجرائه للمسح الطبى.