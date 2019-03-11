شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن مواعيد إجراء قرعة الحج في محافظات مصر.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، عن توقيتات إجراء القرعة للحج موسم 1440هـ- 2019م، بمديريات الأمن المختلفة، في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم حج القرعة لهذا العام.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن إجراء القرعة بمديريات الأمن المختلفة، سيتم خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16/3/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 21/3/2019 على النحو التالى:

السبت الموافق 16/3/2019: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الوادى الجديد- الشرقية- دمياط- الفيوم- مطروح ).

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الأحد الموافق 17/3/2019: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط- القليوبية- بورسعيد- بنى سويف- الإسكندرية).

الإثنين الموافق 18/3/2019: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج- شمال سيناء- الإسماعيلية- المنيا- البحيرة).

الثلاثاء الموافق 19/3/2019: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن ( قنا- الدقهلية- السويس- كفر الشيخ ).

الأربعاء الموافق 20/3/2019: تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الأقصر- الجيزة- البحر الأحمر- الغربية).

الخميس الموافق 21/3/2019: تقرر إجراء القرعة بمديريات الأمن التالية (أسوان- القاهرة- جنوب سيناء- المنوفية ).