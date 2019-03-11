شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربي» تشارك في معرض الدفاع الدولي بالعراق «2019- IQDEX» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك وزارة الإنتاج الحربي بجناح خاص في معرض الدفاع الدولي بالعراق «2019- IQDEX»، والمقام خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس الجاري، بأرض معرض بغداد الدولي في دورته الثامنة.

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ومن المقرر أن تقوم الوزارة بعرض منتجاتها من المعدات الدفاعية التي تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي في الجناح المصري بالمعرض والتي تتمثل في عرض الأسلحة الصغيرة والرشاشات والذخائر المختلفة الأعيرة إلى جانب نماذج للدبابة M1-A1 ودبابة النجدة M 88 A2 (هرقل) وكباري الاقتحام والمواصلات.

وتعد مشاركة وزارة الإنتاج الحربي فرصة هامة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من أنظمة التسليح الحديثة، كما تعد فرصة هامة لدعوة الشركات للمشاركة بمعرض «إيدكس 2020» المقرر إقامته في مصر في دورته الثانية خلال شهر ديسمبر 2020، في ظل النجاح الذي حققه في دورته الأولى العام الماضي.

جدير بالذكر أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي تعد تأكيدا على مساندة مصر لدولة العراق الشقيقة في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وإيمانا بأن هذا المعرض إنما هو رسالة للعالم عن قوة دولة العراق خاصة والوطن العربي عامة في قدرته على خوض غمار المنافسة في التصنيع الحربي من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.