شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تنظم يومًا مفتوحًا لغير الناطقين باللغة العربية بمشاركة عدد من السفراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بالوزارة فعاليات اليوم المفتوح في المركز المصري لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، بمشاركة عدد من السفراء والملحقين الثقافيين للدول الأجنبية المختلفة، وذلك بمقر الوزارة بحي السفارات.

وتناولت فعاليات اليوم المفتوح ندوة عن البرامج الجديدة المقدمة، و«نظام التعليم الطبي الجديد في الجامعات المصرية»، إلى جانب عرض للخدمات والتسهيلات الجديدة المقدمة للطلاب الوافدين، بالإضافة إلى ندوة تعريفية عن الخدمات والإمكانيات التي يقدمها بنك المعرفة المصري لطلاب المرحلة الجامعية وطلاب الدراسات العليا والباحثين.

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وأكد الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إستراتيجية الوزارة ترتكز على تطوير منظومة الوافدين وتقديم خدمات تساعدهم على الدراسة في مصر، وكذلك تذليل أي عقبات قد تواجههم.

وقال رفعت، أن الوزارة قامت بتطوير مبنى الإدارة وتحويل التعامل فيه إلى النظام الإلكتروني وتطوير مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها لتكون الدراسة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث تم افتتاح معمل اللغويات لتنمية مهارات الاستماع لدى الطلاب، كما يقدم المركز برامج مميزة للدبلوماسيين والعاملين في مجال السياحة والإعلام من الأجانب.

ومن جانبها أشارت الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، إلى أن هذه الفاعلية تأتي في إطار الخطة الإستراتيجية التي ترتكز في أحد محاورها على زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية تعزيزاً لمكانة مصر في المنطقة العربية والإفريقية وجميع أنحاء العالم، خاصة أنها تعد الدبلوماسية الناعمة لمصر في ظل ما تتمتع به من مقومات جغرافية وبيئية وإستراتيجية.

وقام نائب الوزير لشئون البحث العلمي بجولة تفقدية لمبنى الإدارة المركزية لشئون الوافدين، ومركز اللغة العربية، وذلك بمرافقة السفراء والملحقين الثقافيين للدول الأجنبية المختلفة، كما استمع لاستفساراتهم ومقترحاتهم في جذب الطلاب الوافدين بمصر.