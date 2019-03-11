"دينية النواب" تناقش أزمة المساجد الأثرية بحضور العناني وجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا ابراهيم: بدأ اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد؛ لمناقشة مشكلة المساجد الأثرية. ويعقد اجتماع اللجنة بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف؛ لمناقشة موضوع بشأن استطلاع خطة وزارتي الأوقاف والآثار بخصوص المساجد الأثرية.

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