نائب وزير التعليم: وحدة مستقلة لانتقال خريجي التعليم الفني إلى سوق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إنه يسعى للتعرف على تجارب الدول الأخرى؛ لاختيار ما يناسب تطوير التعليم الفتي في مصر.
وأكد أن الهدف الأساسي للتعليم هو بناء الإنسان المصري وإعداده للمستقبل بإصقال الجوانب الإنسانية والوطنية لديه، وإعداده لسوق العمل.
جاء هذا خلال كلمة مسجله له أذعيت في مؤتمر "تقديم التوجيه المهني في نظم التعليم المختلفة"، المنعقد اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة؛ نظرا لعدم قدرته على الحضور لارتباطه بعمل في الصين.
وأضاف مجاهد أن الوزارة تهدف إلى إعداد الطلاب لتعليم انفسهم بأنفسهم؛ ليصبحوا طاقات بناءه ومصدر غنى للوطن، من خلال إكسابهم المهارات والجدارات للتزود بمهارات سوق العمل بشكل يواكب التطورات التي يشهدها العالم.
وأشار نائب الوزير إلى أنه آن الأوان للاهتمام بالجوانب الإنسانية والسلوكية بجانب المهارات العملية؛ ليكتمل مثلث الجدرات بما تنعكس على الخريج، ويسهل انتقاله لسوق العمل.
ونوه إلى أنه جرى إنشاء كيان مستقل، مهمته الأساسية تسهيل انتقال الخريجين إلى سوق العمل.
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