السيسى: تحية لكل شهيدٍ ضحى بروْحه فأحيا الوطن وظلّ حياً في قلوب المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاثنين التحية لكل شهيد ضحى بروحه من أجل الوطن. وقال الرئيس السيسى - فى كلمة على صفحته الرسمية بموقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" - "تحيةً منّا لكل شهيدٍ ضحى بروْحه فأحيا الوطن، وظلّ حياً في قلوب جميع المصريين".

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