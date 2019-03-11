محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 480 شقة للحجز بـ"الإسكان المتميز" في مدينة دمياط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 104 و109 م2 (العمارات بارتفاع أرضي و5 أدوار متكررة)، وسيتم تسليم الوحدات خلال 12 شهراً.
وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، في بيان، الاثنين، إن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، وموقع الهيئة (www.newcities.gov.eg)، وذلك اعتباراً من غدٍ الثلاثاء 12/3/201.
وأضاف السباعي، أن مقدم الحجز 50 ألف جنيه، مع نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online).
كانت هذه تفاصيل خبر بـ50 ألف جنيه للحجز.. "الإسكان": طرح 480 شقة "متميزة" في هذه المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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