وزير التنمية المحلية: تمويل 447 مشروعًا باستثمارات 2.4 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن صندوق التنمية المحلية وافق على تمويل 447 مشروعًا باستثمارات 2.4 مليون جنيه منها 5.3 مليون قروض وفرها الصندوق من الاعتماد الإضافي الذي وافقت وزارة المالية على إتاحته من موارد الصندوق ويبلغ 7 ملايين جنيه وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي ويبلغ 15 مليون جنيه والباقي مشاركة شعبية من المستفيدين وتبلغ حوالي 700 ألف جنيه.

وأوضح شعراوي، في بيان، الاثنين، أن المشروعات التي تمت الموافقة عليها تُنفذ في 15 محافظة هي (الجيزة - البحيرة - مطروح - المنوفية - الغربية - الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - قنا - الأقصر - الفيوم) وتعمل المشروعات في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع وعسل النحل ومنتجات الألبان، مشيرًا إلى أن محافظة الدقهلية تأتي في مقدمة المحافظات المستفيدة من المشروعات الجديدة بعدد 98 مشروعًا ثم الغربية 72 مشروعًا والمنيا 69 مشروعًا.

وأشار الوزير، إلى اهتمام الوزارة بالتمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في المناطق الفقيرة والقرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن نسبة المشروعات التي استفادت منها السيدات بلغت حوالى 63% وقال أن الصندوق يقدم قروضًا لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتحسين ظروف حياة المواطنين في القرى وتوفير فرص عمل وبناء قدرات المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودة الدخل.

وأضاف شعراوي، أن صندوق التنمية المحلية يُعد دراسة جدوى المشروع الذي يتم تمويله دون أن يتحمل طالب القرض أي أعباء مالية، وتتحدد فترة سداد القرض بحسب دراسة الجدوى وبحد أقصى خمس سنوات بما فيها فترة السماح التي يمنحها الصندوق حسب نوع المشروع، ويمنح الصندوق القروض للوحدات المحلية لإعادة إقراضها للشباب والمرأة وشركات الأفراد البسيطة الذين يعلمون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذي يتم تمويله، كما يمنح القروض للجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات الأهلية المسجلة والمشهرة قانونيًا.​