البرلمان الأفريقي يعزي إثيوبيا في ضحايا الطائرة المنكوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعرب النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي عن خالص التعازي في ضحايا حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وعلى متنها 157 شخصا منهم 6 مواطنين مصريين.

وتقدّم "الجندي"، في بيان الاثنين، بالتعازي والمواساة لأسر الضحايا، بمن فيهم المواطنون المصريون، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدا حرص البرلمان الأفريقي على التواصل مع السلطات الإثيوبية المعنية لمتابعة الأمر وجميع الإجراءات ذات الصلة.

وكانت الخطوط الجوية الإثيوبية، أعلنت أن 6 مصريين كانوا من بين ضحايا الطائرة المنكوبة، طراز "بوينج 737" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية والتي تحطمت أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبي، وكان على متنها 149 راكبا وثمانية أفراد من طاقم الطائرة، بعد 6 دقائق فقط من مغادرتها أديس أبابا.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، إنشاءها مركز معلومات للركاب الذين كانوا على متن الطائرة التى تحطمت وهى فى طريقها إلى نيروبى، ووضع أرقام هواتف عائلة أو أصدقاء من كانوا على الطائرة والتأكد من تفاصيل بيان الركاب.​