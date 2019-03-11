فرج عامر: الشائعات أكثر خطورة من القنابل والبنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأهمية القصوى لكلمات الرئيس السيسي عن ملف الشائعات، مشيرا إلى أنه يجب علينا جميعا مؤسسات وأفراد مواجهة حروب الشائعات التي تبثها جماعة الإخوان الإرهابية عبر الآلة الإعلامية التي تبث منها سمومها صوب مصر وشعبها.

وقال "عامر"، في بيان، اليوم، إن حروب الشائعات أصبحت أكثر خطورة من حروب القنابل والبنادق، ويمكن أن تسقط دولا، مؤكدا أن جميع القضايا التي جاءت في كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفال بيوم الشهيد لقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية، خاصة أنه وضع فيها النقاط فوق الحروف بشأن مختلف القضايا الداخلية والخارجية على حد سواء.

وقال عامر، إن كلمات الرئيس بشأن الخسائر التي تكبدتها الدولة إبان ثورة يناير تؤكد للرأي العام المصري، أن هناك مخططات شيطانية كانت تدبر من قوى الشر والإرهاب والظلام لإسقاط الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، ولكن أبطال القوات المسلحة والشرطة أسقطوا جميع المخططات الشيطانية من الإرهابيين الخونة موجها التحية والتقدير لأبطال وصقور الجيش والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداء لمصر وشعبها.