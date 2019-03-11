ضبط 10 أطنان بسكويت وشيكولاتة فاسدة بمصنع في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط مباحث التموين بالجيزة جهودهم في مجال التصدي لوقائع الغش التجاري، وتمكنت مأمورية من ضبط صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت بمدينة السادس من أكتوبر.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، بقيام مدير مصنع لإنتاج البسكويت بالمنطقة الصناعية الثالثة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأمر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمداهمة المصنع، وعقب تقنين الإجراءات، تم توجيه مأمورية ضمت مفتش الصحة ومباحث التموين أسفرت عن ضبط المدير المسؤول، وبحوزته 10 أطنان بسكويت وشيكولاتة معد للبيع، تبين أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزر الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.