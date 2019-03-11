مذكرة للنائب العام تطالب بإدراج أمير قطر على قوائم الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تقدم طارق محمود المحامي، بمذكرة للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد تميم بن حمد أمير قطر لإدراجه على قوائم الإرهاب.

واستند محمود فى مذكرته التي حملت رقم 2881، أن تميم يعد من أكبر الداعمين للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، حيث جعل إمارة قطر مأوى لجميع القيادات الإخوانية الهاربة من مصر والصادر ضدها أحكام جنائية، لضلوعهم واشتراكهم وتحريضهم على العمليات الإرهابية التى تحدث فى مصر مؤخرا.

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وقال مُقدم المذكرة، إن تميم يقدم دعما لوجيستيا وماديا لتلك القيادات الإرهابية، وإمارة قطر أصبحت مركزا لتلك الجماعات الإرهابية وتدير لهم المؤتمرات والخطط لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للدولة المصرية والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وأضاف، أن نظرا للدعم اللامحدود الذي يقدمه أمير قطر، ارتكبت العديد من العمليات الإرهابية التى أسفرت عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين من المصريين، موضحًا أن "تميم" سخر أبواق إعلامية لظهور تلك القيادات الإخوانية الإرهابية للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها لنشر الفوضى فى الشارع المصرى، ويمول تلك القنوات الداعمة للإرهاب والمحرضه عليها بمبالغ طائلة للاضرار بالدولة المصرية.

وطالب محمود فى ختام مذكرته بإدراج تميم بن حمد أمير قطر على قوائم الإرهاب طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 .