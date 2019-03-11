مباحث التموين تضبط 25 طن أعلاف فاسدة داخل مصنع بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة مصنعا غير مرخص لإنتاج الأعلاف الحيوانية والداجنة بمركز البدرشين.

تمكنت مأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط المدير المسؤول "شحاتة ج."، 25 سنة، وبحوزته 25 طن أعلاف مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

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التحريات تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، أشارت إلى أن مالك المصنع يقوم بتجميع كميات من مخلفات المطاحن، وإضافتها على مصنعات الأعلاف، وتعبئتها داخل عبوات، ووضع علامات تجارية غير مسجلة بوزارة الصحة، وطرحها بالأسواق.

كما تبين أن مالك المصنع يطرح الأعلاف لأصحاب المزارع مسببا أضرارا جسيمة بصحة المواطنين جراء تناول تلك اللحوم.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.