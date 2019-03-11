الداخلية تعلن توقيتات إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن لعام 1440هـ/2019م

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن توقيتات إجراء القرعة بمديريات الأمن المختلفة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16/3/2018، وحتى يوم الخميس الموافق 21/3/2018، في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم حج القرعة لهذا العام (1440هـ / 2019م).
وجاءت توقيتات، على النحو التالي: السبت الموافق 16/3/2018، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الوادي الجديد - الشرقية - دمياط- الفيوم - مطروح )، الأحد الموافق 17/3/2018
وتقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط- القليوبية - بورسعيد - بنى سويف - الإسكندرية)، الإثنين الموافق 18/3/2018.
وتقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - شمال سيناء - الإسماعيلية - المنيا - البحيرة).الثلاثاء الموافق 19/3/2018.
وتقرر إجراء القرعة بمديريات أمن ( قنا - الدقهلية - السويس - كفر الشيخ ).الأربعاء الموافق 20/3/2018.
وتقرر إجراء القرعة بمديريات أمن التالية (الأقصر- الجيزة - البحر الأحمر- الغربية)، الخميس الموافق 21/3/2018.
وتقرر إجراء القرعة بمديريات الأمن التالية (أسوان- القاهرة - جنوب سيناء- المنوفية ).
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