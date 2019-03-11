في 7 أشهر.. "قضايا الدولة" بالغردقة تضيف للخزانة العامة نحو 54 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
نجح قسم التنفيذ بفرع هيئة قضايا الدولة بالغردقة في تنفيذ أحكام قضائية خلال الفترة من شهر أغسطس 2018 حتى شهر فبراير 2019 بلغ اجمالي المبالغ التي تم تحصيلها مبلغ 53 مليون و 794 ألف و468 جنيه، بالإضافة لمبلغ 14 ألف و307 دولار أمريكي.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء دورها الدستوري والقانوني في النيابة القانونية عن الدولة المصرية، والدفاع عن الحق والمال العام.
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