شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرسم كهنة جدد لكنائس الإسكندرية بوادى النطرون غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، دير القديس الأنبا بيشوى، أحد أديرة وادى النطرون بصحراء البحيرة، الثلاثاء، برفقة أعضاء المجمع المقدس.

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وقال القمص ابرام ايميل، وكيل كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن البابا سيترأس صلاة القداس الإلهى بمشاركة عدد من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، وبحضور رهبان الدير والأديرة الموجودة، وخلال الصلاة سيقوم البابا بإتمام طقوس سيامة كهنة جدد لعدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية بحضور أسر الكهنة الجدد.

وأشار «ايميل»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أنه سيتم سيامة الشمامسة كهنة جدد وذلك في إطار تطوير الخدمة الروحية في الكنائس ومنح فرصة للقاء الشعب وحل مشاكله على أن يقضوا فترة الخلوة الروحية لمدة 40 يوماً وذلك حسب العقيدة المسيحية، حيث يقضى أي كاهن يتم سيامته فترة خلوة روحية بأحد الأديرة وهي الفترة التالية لعملية الرسامة للتعرف على كيفية الخدمة الروحية والتعامل مع الشعب القبطى الذي يرعاه.

وأشار الوكيل البابوى إلى أن انتقال الكهنة الجدد إلى الدير يعد إجراء متبع يتم عقب رسامة أي شخص كاهناً فيمكث 40 يوماً في احد الأديرة، وذلك بهدف الامتلاء روحياً والابتعاد عن الحياة الدنيوية والتعبدوالتقرب إلى الله.